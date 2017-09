Continuar a ler

Na época passada, Schmidt conduziu o Mainz ao 15.º lugar da Bundesliga, precisamente uma posição acima do Wolfsburgo, que foi obrigado a jogar um playoff para se manter entre os grandes da Alemanha.



Pela manhã, o Wolfsburgo tinha anunciado a rescisão "com efeito imediato" do contrato com o treinador holandês Andries Jonker, depois de somar quatro pontos nas primeiras quatro rondas da 'Bundesliga'.



No clube desde fevereiro de 2017, proveniente das camadas jovens do Arsenal, Jonker salvou o Wolfsburgo da descida na época passada no playoff.



Na presente temporada, o Wolfsburgo soma uma vitória, um empate e duas derrotas, a última no sábado, por 1-0, no reduto do Estugarda.



Em sete meses ao comando do clube, Jonkier somou cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas na Bundesliga.



O suíço Martin Schmidt, ex-Mainz, foi esta segunda-feira designado sucessor do holandês Andries Jonker no comando técnico do Wolfsburgo, anunciou o clube da liga alemã no seu site."Martin Schmidt, de 50 anos, assinou um contrato até 2019 e dirigirá ainda hoje o último treino antes do jogo de terça-feira da Bundesliga com o Werder Bremen", anunciaram os campeões alemães de 2008/09.

