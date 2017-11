Continuar a ler

O ex-jogador, que agora assume o comando técnico dos italianos, não estava a treinar desde a época passada, em que comandou o Pescara, clube que desceu à Série B.



A Udinese, derrotada em casa no último domingo, pelo Cagliari (1-0), tem oito derrotas em 12 jogos na Série A, na qual segue na 14.ª posição, três pontos acima da linha de descida. O ex-jogador, que agora assume o comando técnico dos italianos, não estava a treinar desde a época passada, em que comandou o Pescara, clube que desceu à Série B.

Massimo Oddo é o novo treinador da equipa de futebol da Udinese, sucedendo a Luigi Del Neri , demitido, informou o clube italiano no seu sítio oficial na internet.Poucas horas depois de anunciar a saída de Del Neri, o clube de Udine informou que o sucessor no comando técnico da equipa principal é o ex-internacional italiano Massimo Oddo, de 41 anos, antigo técnico do Pescara.

Autor: Lusa