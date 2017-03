Continuar a ler

Com o triunfo, o Milan subiu provisoriamente ao 6.º lugar, com 53 pontos, ficando a apenas dois do rival Inter, que empatou (2-2) também este sábado com o Torino. Já o Génova segue na 16.ª posição, mas já muito longe dos lugares de descida - tem 29 pontos, contra 15 do Palermo (18.º).



O Milan regressou às vitórias na Serie A ao vencer (1-0) o Génova, que continua sem contar com Miguel Veloso devido a lesão, na 29.ª jornada. Depois da derrota com a Juventus, na ronda anterior, a equipa da casa conquistou os três pontos graças ao golo solitário do chileno Matías Fernández, aos 33'.O antigo jogador do Sporting, que trocou a Fiorentina pelos milaneses no verão passado, foi titular apenas pela segunda vez e correspondeu à confiança de Vincenzo Montella apontado o seu primeiro golo com a camisola rossonera - não marcava desde 21 de fevereiro de 2016, ainda ao serviço da turma viola.