"Estamos a falar de alguém que possui todas as virtudes humanas. Mourinho não é nada frio ou presunçoso, como é apresentado na comunicação social", acrescentou o médio defensivo, encerrando:



Mourinho construiu um excelente grupo de jogadores com enorme potencial e está lá tudo para que possamos obter bons resultados."

As referências de Nemanja Matic à vertente humana de José Mourinho passaram um pouco despercebidas entre as afirmações fortes que o médio fez ao profissionalismo e exigência do treinador português com que trabalha pela segunda vez na carreira, depois do português ter pedido a sua contratação ao Chelsea (janeiro de 2014) e agora ao Manchester United (julho de 2017)."Mourinho em privado é completamente diferente da forma como é percebido pelo público em geral". começou por dizer o internacional sérvio em declarações ao jornal inglês 'Daily Mirror', salientando ainda: