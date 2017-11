O defesa alemão Mats Hummels deixou rasgados elogios à seleção francesa, a qual vai defrontar na próxima terça-feira (14), num encontro particular tendo em vista o Mundial'2018. Em declarações ao 'Bild', o central considera a equipa comandada por Didier Deschamps uma das grandes favoritas e destacou a quantidade de soluções que tem para todas as posições."Eles têm uma quantidade incrível de jogadores jovens. A este nível, nunca vi nada assim. Nós também temos mas, neste patamar, eles estão um passo à frente. São uma equipa sensacional e favorita para o torneio. É que, mesmo que dois jogadores se lesionem, eles têm alternativas suficientes para escolher em todas as posições, o que é fascinante", afirmou.

Autor: Bruno Dias