Continuar a ler

"Por isso, Renato Sanches não foi o jogador que conheço na primeira metade da temporada. Faltou-lhe confiança e jogou poucas vezes. Mas isso mudará na segunda metade da temporada", escreveu ainda o antigo médio, encerrando:

"Sou um grande fã de Renato Sanches. Ele vai ter mais oportunidades e jogar mais vezes, porque causa da rotação no plantel, e mostrará as qualidades que possui atuando como '8', que o tornam especial: forte no desarme, determinação e capacidade goleadora."



O Bayern Munique contratou Renato Sanches ao Benfica no verão, pagando de imediato 35 milhões de euros, numa transferência que pode chegar aos 80 milhões, dependente da concretização de objetivos. O médio de soma apenas 15 jogos em todas as competições (liga, taça e Champions), nove dels na Bundesliga, se qualquer golo apontado.



Matthäus esteve ao serviço do Bayern Munique em dois períodos - 1984 a 1988 e 1992 a 2000 - atuando como '8' ou líbero, fazendo 302 jogos e 85 golos. Ao longo da carreira somou 150 internacionalizações pela Alemanha e marcou 23 golos. Foi capitão de equipa no clube bávaro e na seleção do seu país. "Por isso, Renato Sanches não foi o jogador que conheço na primeira metade da temporada. Faltou-lhe confiança e jogou poucas vezes. Mas isso mudará na segunda metade da temporada", escreveu ainda o antigo médio, encerrando:

O antigo internacional alemão Lothar Matthäus, que se notabilizou ao serviço do Bayern Munique, admitiu ser um grande admirador de Renato Sanches e acredita que o internacional português desempenhará um papel determinante na segunda parte da temporada, ao contrário do que sucedeu no arranque da Bundesliga.Mas na coluna que assina na publicação 'Sport Bild', Matthäus apresenta atenuantes para este início de carreira de Renato Sanches no Bayern Munique: "Ele sofreu muito em 2016: vinha de uma campanha de sucesso, inesperado, no Euro'2016, mudou para um novo país e protagonizou uma transferência por uma verba muito elevada."