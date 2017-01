O guarda-redes Mattia Perin, do Génova, pode perder o resto da temporada, depois de ter sofrido este domingo mais uma rutura nos ligamentos cruzados, agora do joelho esquerdo, durante no jogo frente à Roma. O jovem internacional italiano, de 24 anos, caiu no relvado quando saiu da baliza para fazer uma defesa nos primeiros minutos do encontro, sendo substituído aos 9'."Nos próximos dias, será submetido a uma cirurgia", adiantou o clube onde alinha o português Miguel Veloso em comunicado. O Génova não especificou quanto tempo Perin estará afastado dos relvados, mas o guardião sofreu uma lesão semelhante no joelho direito a 9 de abril de 2016, falhando por isso a fase final do Euro'2016 e regressando à competição apenas a 18 de setembro passado.

Autor: Lusa