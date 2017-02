14 de fevereiro foi um dia de sonho para os jogadores do Paris SG e, diga-se, um dos melhores diante do Barcelona foi Blase Matuidi. Contudo, se no campo o francês esteve em bom plano, já fora dele, nomeadamente no aspeto do romantismo... o nível já é bem mais baixo. Veja-se aquilo que fez para assinalar o dia dos namorados.Na rede social Twitter, o médio de 29 anos fez aquilo que muitos namorados e namoradas pelo Mundo fizeram, partilhando uma foto ao lado da sua cara metade. No entanto, havia algo de especial nessa partilha. É que a foto que Matuidi partilhou foi um 'print screen' de uma pesquisa do Google... por uma foto de "Matuidi femme" ("mulher de Matuidi"). Basicamente, ou o médio do Paris SG estava com demasiada preguiça para escolher uma foto sua com a sua mulher ou então... não tinha nenhuma consigo!Percebendo o que acabara de fazer, o médio ainda apagou a publicação e colocou uma outra, aí apenas com uma foto sua e da sua mulher, mas o estrago estava feito e aquela publicação já circulava o Mundo, conforme se pode ver no 'tweet' abaixo.

Autor: Fábio Lima