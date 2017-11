Continuar a ler

"Diz-se que quando uma avançado tem oportunidades não há motivo para alarme, mas o madridismo começa a pensar que algo está a falhar no português", pode ler-se no artigo.



No mesmo é dito que "é evidente que Ronaldo não é o único culpado de o Real Madrid estar a 10 pontos do Barcelona e a 3 do Valencia (que tem um jogo a menos)" mas é destacada a importância que o registro do português tem nos números da equipa merengue.



Ronaldo criticado por causa destes lances

Nem Ronaldo se mostra imune à atual crise do Real Madrid. O capitão da Seleção Nacional continua à procura de golos na Liga, pois contabiliza apenas um em 12 rondas, numa edição em que já fez 54 remates. No Wanda Metropolitano a história não foi diferente, tendo o avançado, de 32 anos, ficado em branco no seu 30º dérbi madrileno, que terminou 0-0. Neste âmbito a 'Marca' escreve este domingo na sua edição online que "a seca de Ronaldo passa a ser assunto de Estado no Real Madrid".O jornal espanhol lembra que a "inspiração goleadora" de CR7 "tem outro destino nos últimos meses" e que a ausência de golos - "golos que fizeram o Real Madrid campeão em diferentes ocasiões" - "estão a castigar a equipa blanca esta temporada".