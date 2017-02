Maurizio Zamparini renunciou esta segunda-feira ao cargo de presidente do Palermo, abrindo desta forma caminho à chegada de um novo líder, que será nomeado pelo consórcio anglo-norte-americano, que se prepara para investir de forma determinante no clube. O projeto do emblema siciliano é chegar às competições europeias num prazo de três a cinco anos."O presidente Maurizio Zamparini anunciou que entregou o seu termo de resignação do cargo de presidente do Palermo. Dentro de 15 dias um novo presidente será nomeado e apresentado numa conferência de imprensa em Palermo", lê-se numa nota divulgada na página oficial do clube italiano, que explica ainda de que forma será feita a transição.

"O novo presidente representará o fundo anglo-americano, que sob contrato irá investor nos projetos do Gruppo Zamparini, com prioridade inicial de investimento no Palermo Calcio, nomeadamente no estádio e no centro de treinos. O objetivo dos investidos é devolver o clube à posição que a cidade merece, Europa, com um programa de três a cinco anos", acrescenta ainda o comunicado oficial do clube.

Maurizio Zamparini tem 75 anos e preside aos destinos do Palermo, desde 2002, depois de já antes ter desempenhado as mesmas funções no Vennezia, entre 1987 e 2002.

Autor: João Lopes