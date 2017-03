Continuar a ler

O chileno Harold Mayne-Nicholls, presidente da comissão que avaliou as candidaturas à organização dos Mundiais de 2018 e 2022, recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) da suspensão que lhe foi imposta pela FIFA.O TAS confirmou esta quinta-feira a receção do recurso do ex-presidente da Federação Chilena de Futebol, que depois de ter sido condenado a uma suspensão de sete anos, viu a FIFA reduzir-lhe a pena para três.

Autor: Lusa