Os rumores que Mbappé vai ser o galático que Florentino Pérez vai apresentar este verão ganharam novo impulso com o facto do jogador do Monaco ter colocado "gosto" na publicação que Benzema fez no Instagram a propósito da viagem do Real Madrid a Vigo.A imprensa espanhola viu nesta iniciativa de Mbappé mais um forte indício que o jovem francês vestirá de branco na próxima temporada.O Real Madrid não é o único 'tubarão europeu' que quer Mbappé mas o Monaco vai ser exigente."80 milhões por Mbappé? Por ese preço, o Monaco só vendia uma perna dele", afirmou o empresário Federico Pastorello ao 'Le10Sport'. Uma opinião que o próprio agente do jovem avançado, de 18 anos, Pascal Boisseau, partilhou.

Autor: Sandra Lucas Simões