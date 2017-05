Continuar a ler

"Gil Dias vai dar muito que falar"



Durante a conversa com Mbappé, o futebol português foi sempre um tema presente e quando questionámos o internacional gaulês sobre os seus conhecimentos do nosso futebol, o camisola 29 dispara um surpreendente: "Conheço bem o Rio Ave, pois joga lá o meu amigo Gil Dias".



Com efeito, Mbappé e Gil Dias cruzaram-se diariamente em La Turbie, centro de treinos do Monaco, onde o português jogou na época 2014/15 (equipa B). E Mbappé não tem dúvidas, Gil Dias vai dar que falar. "Gil Dias trabalhou comigo aqui no Monaco e tenho acompanhado a carreira dele no Rio Ave. Fez uma grande temporada. Trata-se de um excelente jogador, com muito talento que ainda vai dar muito que falar."

Consegue imaginar uma das maiores promessas do futebol mundial, figura incontornável do Monaco campeão, cobiçado por Real Madrid, Barcelona, os dois colossos de Manchester, sentado no sofá a ver os resumos do futebol português? Pois, acredite, esse cenário existe e Mbappé surpreende-nos. Quando perguntámos ao camisola 29 do Monaco se conhecia alguma coisa do nosso campeonato, o avançado disparou o seu conhecimento."Claro que sim. Conheço o Benfica, FC Porto, Sporting (de Lisboa), o Rio Ave, onde joga o meu amigo Gil Dias, o Boavista (risos), sei que o Benfica foi campeão. Conheço muitas equipas, o Sp. Braga, também, enfim, várias. Sabes, eu gosto muito de futebol e quando posso gosto de ver jogos do futebol português. Sou um espectador atento de tudo o que se passa, não só em França, mas pelo Mundo e, como tal, sempre que posso gosto de ver outros campeonatos."

Autor: António Bernardino