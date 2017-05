Depois de ter saído na imprensa que o Real Madrid tinha se deslocado ao Monaco disposto a oferecer 120 milhões de euros por Kylian Mbappé, proposta que teria sido recusada, o presidente do campeão francês já admite que o jovem avançado, de 18 anos, pode rumar a outra paragens."Não podemos prever nada. Não sabemos como vai evoluir a situação, mas estamos tranquilos", referiu Dimitri Rybolovlev em entrevista ao 'L'Equipe'. "É o mercado que decide [qual o valor de uma eventual transferência] e depende de quem estiver disposto a investir. De qualquer forma, é mais uma decisão do jogador, não do clube", afirmou o presidente do Monaco, que admite outras saídas, entre as quais as de Falcão e do treinador Leonardo Jardim : "Não podemos reter um jogador contra a sua vontade."

Autor: Marta Correia Azevedo