Após o encontro, o jovem avançado do Monaco deixou um alerta, com vista à 2.ª mão, agendada para 15 de março. "Dececionados mas não abatidos... ainda falta um jogo por disputar", escreveu Kylian Mbappé na sua conta no Twitter, depois de uma noite que certamente recordará para sempre e que confirmou a sua excelente forma - fez seis golos nos últimos seis jogos pelos monegascos, somando um total de 12 esta temporada (e dois... hat tricks) em 26 encontros.A precocidade de Mbappé fica ainda mais evidente se recordarmos que Leonardo Jardim o lançou na Ligue 1 a 2 de dezembro de 2015 (1-1 com o Caen), substituindo o português Fábio Coentrão aos 88', tornando-se no mais jovem de sempre a vestir a camisola do Monaco num jogo oficial - com 16 anos e 347 dias superou o registo alcançado por Thierry Henry 21 anos antes.E, a 20 fevereiro de 2016, há precisamente um ano e um dia, Mbappé fez o seu primeiro golo, num triunfo (3-1) sobre o Troyes, batendo também nesta estatística o recorde de Thierry Henry para se tornar no mais jovem de sempre a marcar pelos monegascos, com 17 anos e 62 dias.