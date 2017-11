Os rumores de que Cristiano Ronaldo quer sair do Real Madrid voltaram à ordem do dia em Espanha e no 'El Chiringuito' apontam-se agora os motivos que, alegadamente, levarão o internacional português a querer bater com a porta no final da época.

Segundo aquele programa do canal Mega espanhol, CR7 terá considerado uma falta de respeito a tentativa do Real Madrid tentar contratar Mbappé no último defeso. Nessa altura, terá mesmo pedido para sair e os dirigentes merengues deixaram cair a contratação por terra tendo o jogador rumado ao PSG.





