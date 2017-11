Selecionador brasileiro deixa Neymar em lágrimas na conferência

Kylian Mbappé compreende as lágrimas vertidas por Neymar na conferência de imprensa após o jogo frente ao Japão, ganho pelo Brasil por 3-1 . Em causa estão as críticas pela alegada má relação com o treinador Unai Emery e o avançado Edinson Cavani , que levaram Neymar a dar um murro na mesa "É normal que ele se emocione pelas críticas. Isso apenas demonstra que é um ser humano como todos nós, que tem dois braços, duas pernas e um coração. Neymar dá uma certa imagem de que não se deixa afetar pelas críticas. Mas quando se lida com ele, percebe-se que é normal, que se abre. É tão forte no relvado que as pessoas pensam que também o é fora", reiterou Mbappé.

Autor: Bruno Dias