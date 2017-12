O PSG tem duelo marcado na Liga dos Campeões com o Real Madrid, altura em Mbappé vai estar frente a frente em campo com Cristiano Ronaldo. O francês garante que o tempo em que idolatrava CR7 terminou."Cristiano Ronaldo era o meu ídolo de infância e foi bonito conhecê-lo quando visitei Valdebebas. Mas sou um professional, uma pessoa competitiva que quer ganhar, ganhar, ganhar. Pouco importa quem enfrentamos. O que queremos é ganhar. Adorei-o quando era pequeno mas isso acabou. Agora vou ao Bernabéu para ganhar", refere o jogador do PSG em entrevista à 'Marca'.