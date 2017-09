Mbappé faz parte do tridente no PSG mas sabe que não vai ter hipótese de cobrar penáltis . "Se também quero batê-los? Não, não. Isso dá problemas!", disse Kylian após o jogo com o Lyon, admitindo involuntariamente que este é um ‘dossiê quente’.Cavani não está disposto a descer na hierarquia, escudando-se no estatuto conquistado ao longo das últimas quatro épocas. Neymar quer que o projeto gire à sua volta, pois uma coisa é ser lugar-tenente de Messi e outra é sê-lo de Cavani. Apesar de ter chegado há pouco tempo a Paris, o 10 conta com o apoio dos jogadores nascidos no Brasil. Quem são? Thiago Silva, Marquinhos, Thiago Motta, Lucas Moura e Dani Alves.

Autor: Nuno Pombo