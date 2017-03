Continuar a ler

"Tínhamos naturalmente a intenção de lhes mostrar desde o início que este não seria o dia deles mas sim o nosso. Instalámo-nos no seu campo, não os deixámos jogar e fizemos golos em quase todas as oportunidades e isso foi um golpe na sua moral, chegando ao intervalo a perder por 2-0. Penso que eles não estavam à espera disso", acrescentou o jovem avançado, que tem correspondido à confiança de Leonardo Jardim, somando 10 golos nos últimos nove jogos.



"Na segunda parte recuamos, eles forçaram-nos a recuar, e começaram a romper as linhas com alguns passes, principalmente através de De Bruyne e David Silva. Mas nós mostrámos que temos caráter e voltamos a lançar-nos ao ataque para marcar o terceiro golo que nos apurou", concluiu Mbappé, que poderá receber esta quinta-feira mais uma excelente notícia, caso seja convocado por Didier Deschamps para a seleção francesa.

Com apenas 18 anos, Kylian Mbappé transformou-se nos últimos meses um verdadeiro caso sério do futebol europeu. O jovem avançado do Monaco voltou a brilhar na vitória desta noite (3-1) frente ao Manchester City, inaugurando o marcador depois de já ter faturado no encontro da 1.ª mão - tornou-se no mais jovem de sempre a marcar nos dois jogos de uma eliminatória da Champions."Vejam os meus olhos... tenho olhos que brilham. É verdadeiramente incrível. Saboreio e espero que isto seja apenas o princípio. É claramente o grande feito, contra uma equipa do Manchester City que faz parte das melhores da Europa, com jogadores de classe mundial. Conseguimos elevar o nosso nível e estar à altura", afirmou Mbappé no final da partida no Estádio Louis II.