Foi ao lado de Marco Torsiglieri, também ele ex-jogador do Sporting , que Marcelo Meli foi esta sexta-feira oficialmente apresentado como reforço do Racing Avellaneda , clube ao qual se comprometeu para as próximas três temporadas e meia."Só posso pensar neste clube. Estou agradecido pela confiança que me dão. Os meus companheiros falaram-me muito bem do clube. Sinto-me bem. Quando estiver a 100% vou adaptar-me a tudo o que me peçam. Vou demorar uns dias até lá chegar... Mas o importante é estar bem para a estreia da Sul-Americana", explicou Meli, visando o encontro de 2 de março, ante o Rionegro Águilas.Recorde-se que Meli atuou no Sporting na primeira metade da temporada, tendo depois o contrato de empréstimo assinado com o Boca Juniors sido anulado, em face da escassa utilização do jogador. Quanto a Torsiglieri, representou os leões em 2010/11.

Autor: Fábio Lima