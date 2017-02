Continuar a ler

"Acordei numa cama de hospital. Foi um momento terrível, e o meu primeiro pensamento foi que eu planearia bem as coisas da próxima vez que me tentasse matar, faria bem o trabalho. Sofri bullying durante 18 meses antes disso. As pessoas queriam livrar-se de mim por dizer a verdade. Desde a minha tentativa de suicídio que ninguém da Federação Alemã de Futebol me contactou, mas todos os meus colegas de arbitragem o fizeram", relembrou o ex-árbitro ao jornal britânico 'The Sun'.Quando chegou a altura de falar de Schweinsteiger, Rafati não poupou elogios, partilhando as palavras da carta que o jogador alemão lhe escreveu. "Bastian Schweinsteiger escreveu-me uma carta que me emocionou muito. Não havia nenhum motivo posterior da sua parte, como ele saberia eu não seria capaz de arbitrar novamente depois deste incidente. Ele escreveu: 'Mr Rafati, as pessoas cometem erros com frequência na vida, mas simplesmente temos de nos tornar a levantar ainda mais vezes. Desejo-lhe tudo de melhor.' Foi um gesto incrível da sua parte", confidenciou.Babak Rafati ainda abordou a questão da depressão no futebol e como é capaz de ajudar outras pessoas, excluindo a hipótese de suicídio. "A depressão ainda é um tabu enorme no futebol. Desde esse tempo que tenho trabalhado como motivador desportivo com três jogadores da Bundesliga (...) Posso excluir a hipótese de me tentar matar outra vez. Agora sei que isso foi uma loucura e que a vida é demasiado bela para ser autodestruída", afirmou Rafati.