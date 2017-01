Continuar a ler

Confrontado com a denúncia, foi pedido ao Paulista para apresentar os documentos do jogador e para que apresentasse o jogador na sede da Federação Paulista até às 14 horas desta segunda-feira. Ora, ao invés de levar o jogador, o Paulista levou sim a informação de que este tinha... desparecido. Agora, e como o regulamento é claro, o TJD-SP decretou o afastamento do clube com base no artigo 25 do regulamento, que dita a eliminação da equipa que tenha algum jogador com idade adulterada.

No relvado, o Paulista conseguiu apurar-se para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior de forma clara, batendo o Batatais por 5-1. Contudo, fora dele ficou decretado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) que, afinal, a equipa que disputará a partida decisiva, diante do Corinthians, será a derrotada, tudo por causa do defesa Brendon... É que o defesa, afinal, não tem os 19 anos que surgem na sua inscrição - tem, na verdade, 22 - e, para mais, nem se chama Brendon... mas sim Heltton.A situação foi denunciada pelo Batatais, um dia antes da disputa das meias-finais, na qual dá ainda conta de que o nome apresentado nas fichas de jogo (Brendon Matheus Lima dos Santos) não pertence ao jogador que atuara pelo Paulista. Na verdade, o futebolista em questão chama-se Heltton Matheus Cardoso Rodrigues e, ao que tudo indica, terá utilizado a identificação de Brendon, um cidadão que de momento se encontra preso no Rio de Janeiro, acusado de roubo e tráfico de drogas.

