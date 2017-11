A FIFA e a Federação Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro) anunciaram esta segunda-feira um conjunto de medidas – para entrar já em prática – que darão mais poder aos jogadores. Em causa estão alterações às regras, que permitirão aos futebolistas rescindirem se não receberem salário há dois meses ou se forem tratados de forma abusiva pelo respetivo clube.

Mas as principais mudanças poderão chegar um pouco mais tarde. As duas entidades vão avançar com um grupo de trabalho conjunto para avaliar mudanças profundas no mercado de transferências. Em cima da mesa está a limitação do valor das transferências – na baila depois dos negócios estratosféricos de Neymar e Mbappé –, a promoção de um maior equilíbrio financeiro, o papel dos agentes, as janelas de transferências, o sistema de empréstimos e a dimensão dos plantéis. O comunicado refere ainda que "a saúde e a segurança" dos futebolistas será outro assunto a tratar, tendo em atenção o sobrecarregado calendário internacional.

O presidente da FIFPro, Philippe Piat, não teve dúvidas em afirmar que o acordo "colocou em andamento as maiores alterações às leis das transferências desde 2001". Por sua vez, o líder da FIFA, Gianni Infantino, admitiu que as negociações "foram complicadas" mas vincou: "vai beneficiar toda a gente e quem sai a ganhar é o futebol." Fim da disputa O entendimento entre as duas organizações levou a que a FIFPro desistisse da queixa contra a FIFA, apresentada junto da Comissão Europeia, por considerar que o sistema de transferências era anti-competitivo e ilegal. Caso fosse dada razão à FIFPro, o mundo do futebol poderia assistir a uma revolução semelhante àquela que a Lei Bosman protagonizou em 1995.

Autor: João Socorro Viegas