Se nas últimas quatro épocas o típico poderio ofensivo tem permitido ao Real Madrid superar os 100 golos só na liga, este arranque tem evidenciado uma tendência, no mínimo, estranha. É que os merengues apresentam uma média de ‘apenas’ dois tiros certeiros por jogo (18 em nove rondas), mas nos 15 encontros em todas as provas ainda não conseguiram... golear. O embate de hoje com o Fuenlabrada para Taça do Rei surge, por isso, como um exame à juventude, onde jogadores como Ceballos, Kovacic e Mayoral vão tentar alcançar um feito que, até agora, Ronaldo, Benzema, Bale e companhia não conseguiram.

Nesse sentido, Zidane vai aproveitar para proporcionar algum descanso às principais figuras da equipa, dando também uma oportunidade aos menos utilizados de mostrarem serviço, numa altura em que o recorde negativo... já foi batido. Há 45 anos que o conjunto madridista não chegava aos primeiros 15 jogos sem ultrapassar, pelo menos uma vez, a barreira dos três golos.

Remédio contra... surpresas Apesar de ir a jogo com a segunda linha, o Real Madrid não esquece as surpresas recentes, nomeadamente com o Alcorcón, em 2009. "Vamos jogar uma partida de futebol, teremos segurança como sempre, e queremos ganhar", frisou Zidane, que procura conquistar pela primeira vez a Taça do Rei.

Autor: Fábio Aguiar