Continuar a ler

Segundo o jornal espanhol, o Real Madrid "não ficou surpreendido com o ataquede Roig" e acredita que "não será a última vez que o fará", tanto mais que o presidente dos dois clubes defendem "posturas opostas em política desportiva".



Segundo o jornal espanhol, o Real Madrid "não ficou surpreendido com o ataquede Roig" e acredita que "não será a última vez que o fará", tanto mais que o presidente dos dois clubes defendem "posturas opostas em política desportiva".

Saiba o que cada equipa da Liga espanhola oferece aos árbitros

As suspeitas em torna das prendas oferecidas a Jesús Gil Manzana, árbitro que dirigiu o jogo de domingo com o Villarreal , deixou os dirigentes do Real Madrid "indignados".Apesar de "não quer entrar em guerras", o clube merengue considera que as afirmações de Fernando Roig, líder do Villarreal, foram um "golpe baixo". "Há que saber perder e saber ganhar", sustenta fonte do Real Madrid, citada esta terça-feira pela 'Marca'.

Autor: Sandra Lucas Simões