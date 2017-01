7?? ?? THE BEST PLAYER IN THE WORLD. Uma foto publicada por Real Madrid C.F. (@realmadrid) a Jan 31, 2017 às 4:10 PST

Não foi através de um comunicado mas a mensagem colocada pelo Real Madrid no Instagram está a ser avaliada como uma espécie de defesa de Cristiano Ronaldo depois dos assobios que este ouviu no jogo com a Real Sociedad O Real Madrid publicou uma imagem de Cristiano Ronaldo com a legenda "o melhor jogador do Mundo", o que mereceu um amplo destaque na imprensa de Madrid, sendo vista como uma forma do clube merengue condenar esses comportamentos e reforçar o valor e estatuto de CR7.

Autor: Sandra Lucas Simões