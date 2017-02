A Under Armour tem crescido do outro lado do Atlântico, tendo no Tottenham a sua principal referência europeia. Nomes como Stephen Curry e Michael Phelps estão ligados à marca, que agora procura afirmar-se no futebol com a entrada nos merengues. O diário 'Marca' acrescenta ainda que a Nike está atenta à situação.

O clube espanhol tem contrato com a Adidas até 2020 (revisto pela última vez em 2012), através do qual recebe 40 milhões de euros por ano, aos quais são somados prémios. Em todo o caso, o presidente Florentino Pérez crê que este número está desatualizado e aposta em destronar Manchester United (Adidas, 95 milhões de euros) e Barcelona (Nike, 85 milhões) no topo das camisolas mais bem pagas pelas marcas desportivas.