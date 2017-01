Continuar a ler

"Temos que ser sensíveis a partes do Golfo que são sensíveis a produtos que têm a Cruz", adiantou, em conversa telefónica com a agência de notícias, al-Mheiri, que é dono de um café afeto ao Real Madrid no Dubai.



Os seis países para quem o grupo Marka irá vender e distribuir os produtos do Real Madrid são, na sua maioria, muçulmanos. Na nova versão do escudo merengue é retirada a Cruz de Cristo do topo da coroa.



Esta não é, aliás, a primeira vez que o símbolo merengue é alterado. Já em 2014 o Real Madrid removeu a Cruz do seu escudo quando era patrocinado nas camisolas pelo Banco Nacional de Abu Dhabi.

O Real Madrid vai retirar a Cruz de Cristo do símbolo para continuar a vender os seus materiais desportivos no Médio Oriente, avançou esta terça-feira o grupo Marka, detentor dos direitos exclusivos para "produzir, distribuir e vender produtos do Real Madrid" nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Kuweit, Bahrein e Omã.O vice-presidente da Marka, Khaled al-Mheiri, confirmou que o escudo merengue será alterado devido às sensibilidades culturais particulares daquela zona do globo.

Autor: João G. Oliveira