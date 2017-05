Em busca de um futebol mais limpo e justo, a Federação Inglesa anunciou esta quinta-feira que, a partir da temporada 2017/18, os jogadores que tentarem enganar os árbitros, com os chamados mergulhos para a 'piscina', vão ser alvo de processos e podem inclusivamente ser suspensos pelas autoridades futebolísticas inglesas.Para este efeito, a FA vai criar um comité, composto por um antigo árbitro, antigo jogador e antigo treinador, que todas as segundas-feiras irá analisar as incidências dos jogos do fim de semana, procurando detetar alguma tentativa de enganar o árbitro. Ainda assim, refira-se que em causa estão apenas lances que levem à expulsão do adversário ou originem penáltis.A aplicação da suspensão, que será equivalente à aplicado por um cartão vermelho, só será decretada sempre que os três elementos do comité estejam de acordo.

Autor: Fábio Lima