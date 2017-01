Continuar a ler

Recorde-se que Mourinho voltou a referir-se recentemente ao estatuto que Wenger tem, queixando-se de tratamento diferenciado por parte da FA.

O antigo médio ofensivo dos gunners, prosseguiu depois o artigo de opinião envolvendo o treinador português, que está agora à frente do Manchester United, e já foi visado pela FA várias vezes esta temporada:"Se fosse José Mourinho a fazer o que Wenger fez, provavelmente eles tiravam-lhe as credenciais de treinador, não era? Wenger já esteve envolvido em desacatos no passado, mas não me recordo dele ter feito alguma coisa deste género e penso que se deve apenas a frustração."