Ontem cumpriram-se 8 anos desde que Robert Enke, antigo guarda-redes do Benfica, se suicidou e o compatriota e ex-companheiro de equipa Per Mertesacker não esquece o amigo. Por essa razão, o experiente central do Arsenal escreveu uma carta a Robert Enke, publicando-a no site oficial da Fundação do malogrado guardião. "Quando chegava ao hotel para um jogo internacional, fazia sempre duas coisas: o check-in e ligar ao Robert. ‘Já cá estás? Acabo de chegar. Vens ao meu quarto?’ Depois sentávamo-nos e falávamos de tudo o que nos vinha à cabeça", conta, acrescentando os tempos que partilhou com Enke no Hannover 96, entre 2004 e 2006: "Robert entrou no balneário do Hannover no verão de 2004 e saudou-me: ‘Ah, olá, tu és o Per’. Vinha de Espanha, do Barcelona, e desde o início fiquei com a sensação de que gostava de mim. Deu-me confiança e disse-me para acreditar nas minhas qualidades, algo que passa despercebido a um jovem inseguro de 19 anos."Mertesacker, hoje com 33 anos, refletiu sobre a doença que levou Enke ao suicídio: "Os afetados pela depressão não são, de modo algum, débeis. É uma doença que pode atacar os mais fortes, como o Robert. A notícia da morte dele foi um golpe muito duro para mim. Como é que não me contou o que se passava? Éramos amigos e, entre estes, não há segredos. Mas depois percebi que ocultar a doença é um dos sintomas do doente."

Autor: Hugo Neves