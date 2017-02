O 'Sport' garante esta quarta-feira que Messi não "ficou melindrado" com os assobios que ouviu domingo no Barcelona-Leganés . O jornal catalão cita fontes próximas do avançado argentino para assegurar que a reação dos adeptos - descontentes com as últimas exibições da equipa - foi bem aceite.Escreve o jornal que "em caso algum Messi coloca ou colocará em dúvida o apoio incondicional que sempre recebeu dos adeptos blaugrana".Messi foi decisivo no encontro com o Leganés. O argentino foi o autor dos dois golos do triunfo por 2-1. A vitória foi alcançada já no minuto 90 com Messi a marcar de penálti. Nesse momento, não festejou.

Autor: Sandra Lucas Simões