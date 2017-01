A nova 'namorada' de Valentino Rossi tem nome esquisito mas é linda de morrer

Admirador de futebol e fã do Inter Milão, o piloto italiano Valentino Rossi utilizou esta quinta-feira o seu humor para, em Madrid, durante a apresentação da nova Yamaha para a temporada de 2017 do MotoGP, explicar por que Lionel Messi ainda não renovou o seu contrato com o Barcelona."Por que razão o Messi ainda não renovou com o Barça? Será porque está à espera do Inter Milão", atirou, entre risos, o piloto italiano, de 37 anos. "Agora a sério... Seria muito bonito que ele assinasse pelo Inter, mas está complicado", acrescentou Il Dottore, que como bom fã do desporto rei não fugiu à comparação entre Messi e Ronaldo. "É complicado escolher, porque são dois grandíssimos jogadores. É difícil ficar com apenas um só", admitiu.

Autor: Fábio Lima