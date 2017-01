Lionel Messi é um dos jogadores mais bem pagos do Mundo, mas também não parece querer deixar fugir um bom negócio. Assim, talvez 'entediado' por ter demasiados carros na garagem, decidiu colocar à venda o seu Maserati GT Stradale, pelo qual pede 113 mil euros. Pelo menos é isso que adianta o jornal 'Sport', citando o 'El Periódico de Catalunya'.Com 46 mil quilómetros, o bólide é visto como estando com um preço demasiado elevado, sendo que o facto de ter pertencido ao craque do Barcelona pode pesar na hora de sobrevalorizar o veículo, que em 2011 estava avaliado em 173 mil euros.E o leitor, gostava de ter um carro que já foi conduzido pelo 10 do Barcelona...?

Autor: Fábio Lima