Os catalães preparam o jogo da segunda mão dos 16 avos-de-final da Taça de Espanha, diante do Múrcia, a realizar precisamente quarta-feira. No primeiro encontro, que o Barcelona ganhou por 3-0, Valverde apostou em alguns dos jogadores menos utilizados e agora voltará a fazer o mesmo.



Depois das emoções do jogo com o Valencia , e do encontro da Liga dos Campeões em Itália a meio da semana, o treinador do Barcelona resolveu dar três dias de descanso a alguns dos seus jogadores mais utilizados, com Leo Messi à cabeça.Além do argentino, Busquets, Iniesta, Luis Suárez, Alba e Umtiti só terão de se apresentar nas instações do clube na próxima quarta-feira. Os restantes voltam aos treinos já esta segunda-feira.