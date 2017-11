"Até agora, o Manchester City é uma das equipas mais fortes, a par do PSG. Mas a temporada é muito longa. Eu cá nunca descarto o Real Madrid, por aquilo que é e pela experiência [que tem a equipa], apesar de agora não estar a obter os resultados que todos esperam - não tenho dúvidas que no final [da temporada] vão estar a disputar todos o títulos. O Bayern Munique também. É outra equipa grande com a qual se tem de contar. Mas a verdade é que hoje em dia os que estão melhor são o City e o PSG."

O Barcelona não está a sentir muito a ausência de Neymar, protagonista do mercado de verão por ter aceitado transferir-se para o Paris Saint-Germain (PSG) - que estava disposto a pagar os 222 milhões de euros da sua cláusula de rescisão... - e Lionel Messi explicou os motivos, à margem do evento em que recebeu a quarta Bota de Ouro, na sexta-feira."A saída de Neymar obrigou-nos a mudar o nosso estilo de jogo. Perdemos um potencial ofensivo muito grande, mas isso também nos favoreceu no aspeto defensivo. Atualmente estamos mais fortes no meio campo, há mais disciplina e isso faz com que a equipa seja mais forte defensivamente", afirmou o internacional argentino, que colocou depois o PSG do brasileiro entre as equipas mais fortes da atualidade: