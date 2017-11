A ausência de Lionel Messi na equipa titular do Barcelona que esta noite defronta a Juventus causou alguma surpresa, mas Guillermo Amor, responsável pelas relações institucionais e desportivas do clube catalão, deixou claro que não há qualquer problema e que a decisão de Ernesto Valverde é puramente técnica.Segundo Amor, Messi "está em boas condições" e a sua "ausência deve-se a decisões e razões técnicas". "Suponho que o Ernesto tenha falado com ele. Não há qualquer problema", assegurou Amor, que em seguida reforçou a importância deste descanso para La Pulga: "Vamos ter jogos fortes, assim como o de hoje pode ser, por isso creio que é bom todos tenham momentos para se recuperarem."Refira-se que o Barcelona precisa esta noite de um empate para garantir o apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa, sendo esse resultado até importante para o Sporting, já que os leões igualariam os italianos caso vencessem o Olympiacos.

Autor: Fábio Lima