Envolvido nos trabalhos da seleção argentina que prepara os particulares com a Rússia (sábado) e a Nigéria (terça-feira), Lionel Messi garantiu em entrevista à ESPN que apenas soube da controversa saída de Neymar do Barcelona no último dia. O craque da turma blaugrana desmente assim as informações que apontavam para que o brasileiro teria comunicado a decisão durante o seu casamento , a 30 de junho."A verdade é que até ao último dia falamos sobre o assunto e não sabíamos de nada. Ele dizia-nos que ainda não tinha nada definido, que ainda não sabia o que ia fazer. Houve outros que disseram que já sabiam, mas nós falámos com ele até ao último momento e ele não nos disse nada", afirmou Messi.