Continuar a ler

Mehmet Seyit Ozkan não tem nada contra o avançado do Barcelona , a não ser o facto de ele não ser turco. É que o clube tem a política de contar apenas com atletas turcos no seu plantel e nunca teve qualquer estrangeiro."Acredito nos jovens jogadores turcos. Estamos a dar-lhes oportunidades", explicou o presidente do Altinordu, que apontou como objetivo a curto prazo chegar à Super Liga turca e "competir nas provas europeias em 2023".