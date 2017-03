Continuar a ler

Manita de Messi insuficiente... para chegar à final

O resultado da primeira mão fazia antever uma noite calma e sem sobressaltos em Camp Nou. Alexis Sánchez, com dois golos, e o inevitável Messi, com o terceiro, davam a tranquilidade necessária ao conjunto então treinador por Pep Guardiola para encarar a partida sem sobressaltos.Mas a verdade é que não foi assim. Messi ainda deu 25 minutos de avanço ao Bayer Leverkusen antes de marcar cinco golos (25', 42', 49', 58' e 84'), num autêntico vendaval argentino, com Cristian Tello (55' e 62') e Bellarabi (já nos descontos) a intrometer-se na contabilidade. Além da 'manita', Messi assinou uma exibição que deixou todo o mundo do futebol rendido ao seu génio.Cinco anos volvidos, os adeptos do Barcelona viram-se para Messi na esperança de que tenha mais uma noite europeia inspirada. No entanto, as circunstâncias são outras, principalmente depois da goleada sofrida no Parque dos Príncipes, ante o Paris Saint-Germain, por 4-0, em mais uma noite histórica para o conjunto catalão, embora por motivos diferentes.Se é certo que as probabilidades não estão a favor do Barcelona, o certo é que, depois dessa histórica partida de 7 de março de 2012, os catalães não conseguiram alcançar a final da Liga dos Campeões, quanto mais vencer a competição. A equipa de Pep Guardiola encontrou o Chelsea nas meias-finais, depois de eliminar o Milan nos quartos-de-final, e empatou em casa (2-2), depois de ter perdido a primeira mão em Stamford Bridge, por 1-0.Nessa época, a equipa londrina tinha ficado órfã de André Villas-Boas. Di Matteo assumiu interinamente no comando técnico - um treinador em quem poucos acreditavam mas que conseguiu levar os blues até à vitória final na Champions- e eliminou o Benfica de Jorge Jesus nos quartos-de-final. Já em Munique, o Chelsea conseguiu conquistar a sua primeira Liga dos Campeões, precisamente frente ao Bayern, na Allianz Arena, num jogo decidido nos penáltis e apitado por Pedro Proença.