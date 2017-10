Continuar a ler

Jogo especial para Valverde



Ernesto Valverde vai defrontar a equipa que orientou em dois períodos. "Não consigo explicar a grande relação que tenho com o Olympiacos. Vai ser um jogo especial. Uma parte do meu coração ficou no Karaiskakis", contou o treinador, que tirou fotografias com... os jornalistas gregos.

Depois de ter ficado em branco em Alvalade, Lionel Messi tem hoje mais uma oportunidade de chegar aos 100 golos nas competições europeias. Diante do Olympiacos de Diogo Figueiras e André Martins, o craque do Barcelona pode atingir a marca centenária – neste momento tem 96 na Liga dos Campeões e três na Supertaça Europeia – e continuar a perseguição ao seu ‘rival’ Cristiano Ronaldo: o internacional português contabiliza 112 remates certeiros nas provas da UEFA (110 na Champions e dois na Supertaça Europeia).Com um início de temporada entusiasmante, La Pulga já apontou 14 golos em 12 partidas ao serviço do Barcelona – e na seleção brilhou com um hat trick que apurou a Argentina para o Mundial’2018 – e é a grande arma ofensiva de Ernesto Valverde, que não poupa elogios à sua estrela. "Todos sabemos quem é o melhor do Mundo. Agora dar a Bola de Ouro a um ou a outro [Ronaldo] não me preocupa, porque sabemos quem é o melhor", atirou o técnico dos catalães, que quer selar rapidamente o primeiro lugar do Grupo D. "Dou muita importância a terminar esta fase à frente. É um golpe de autoridade", observou o treinador, que tem Nélson Semedo e André Gomes às ordens.

Autor: Diogo Jesus