O avançago do Barcelona comentou depois o mau momento do Real Madrid na liga espanhola: "É algo passageiro. Não é a primeira vez que vejo o Real Madrid assim numa temporada. No final [da temporada] vai estara a disputar tudo o que está em jogo, pela equipa que é, pelos jogadores que tem e porque foi sempre assim. "Hoje em dia há mesmo muitos grandes jogadores que podem vir a ganhar a Bola de Ouro. Nos últimos anos era só entre nós os dois, mas agora há futebolistas como Neymar, [Kylian] Mbappé ou [Luis] Suárez, os quais podem aspirar a ganhar este prémio."O avançago do Barcelona comentou depois o mau momento do Real Madrid na liga espanhola: "É algo passageiro. Não é a primeira vez que vejo o Real Madrid assim numa temporada. No final [da temporada] vai estara a disputar tudo o que está em jogo, pela equipa que é, pelos jogadores que tem e porque foi sempre assim.

O relacionamento entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi tem alimentando histórias atrás de histórias desde que o português e o argentino começaram a dominar or prémios e distinções individuais que se atribuem em função do que é o desempenho dos futebolistas. Perante o volume de especulação, Ronaldo disse mesmo que um dia poderia vir a ser amigo de Messi e o rival do Barcelona comentou agora a possibilidade, quando recebeu a Bota de Ouro na sexta-feira."Não sei se seremos [amigos]. A amizade é algo que se constrói ao longo do tempo passado juntos e do conhecimento que vamos tendo [das outras pessoas]. Nós não temos relacionamento, mas é mais porque só nos vemos nas entregas de prémios e essas são as únicas alturas em que falamos - e nessas alturas está tudo bem, mas depois voltamos a não nos cruzarmos", afirmou o internacional argentino em entrevista à 'Marca', na qual admitiu que a concorrência ao título de melhor jogador do Mundo não é só Ronaldo: