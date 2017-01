O Barcelona será representado ao nível diretivo, nomeadamente pelo presidente Josep Maria Bartomeu e pelo vice-presidente Jordi Mestre.



Cristiano Ronaldo, Messi e Griezmann são os candidatos para o prémio de Jogador do Ano. Fernando Santos concorre com Ranieri e Zidane ao troféu destinado ao melhor treinador de 2016.

Messi não vai marcar presença na gala da FIFA, marcada para esta segunda-feira em Zurique, que consagrará o melhor jogador do Mundo em 2016. O Barcelona emitiu um comunicado a informar que nem o argentino nem Suárez, Iniesta ou Piqué viajam para a Suíça por ser dada "prioridade à preparação do jogo com o Athletic Bilbao".

Autor: Sandra Lucas Simões