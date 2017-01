Continuar a ler

"No fuebol pode sonhar-se, não custa nada e às vezes os sonhos tornam-se realidade. Seria uma contratação fantástica", diz.A renovação de Messi com o Barcelona tem dado muito que falar. E ainda terça-feira houve uma confusão. Foram atribuídas declarações ao argentino , vincando o desejo de ficar no Barcelona, pela revista 'Coach Magazine' mas afinal parece que o avançado não deu qualquer entrevista e até o jornalista Diego Jokas veio assegurar que não teve qualquer responsabilidade no que foi publicado.

Messi ainda não renovou o contrato com o Barcelona, clubes interessados não faltam e até afirmações falsas já foram atribuídas ao argentino. No meio da polémica toda há quem acredite que existe uma pessoa que pode levar o avançado a mudar de ares."Se alguém pode convencer Messi a trocar de equipa é Zanetti', diz o antigo avançado do Inter ao 'Corriere dello Sport', reconhecendo, contudo que a saída do Barcelona "é difícil".

Autor: Sandra Lucas Simões