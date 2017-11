Lionel Messi rejeitou ter qualquer palavra a dizer nos convocados da Argentina, negando que apenas os seus amigos atuem na seleção alviceleste."Costumo rir-me disso, porque são tantas as barbaridades que já se disseram... Mascherano, Di María e Biglia são figuras do futebol no Mundo, não são qualquer um. Dizer que apenas jogam na seleção porque são meus amigos é uma falta de respeito a mim e a eles. Nunca meti nem tirei jogadores da seleção argentina. Não faz parte da minha forma de estar", vincou o craque do Barcelona e da equipa das Pampas, numa entrevista à 'TyC Sports'.O avançado admitiu ainda que gostaria de jogar no Newell's Old Boys, clube onde começou a dar os primeiros toques na bola antes de viajar para Espanha e ingressar nas camadas jovens do Barça. "Está pendente. A vontade de atuar no futebol argentino existe sempre."