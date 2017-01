Continuar a ler

Na mesma conversa, La Pulga recordou o seu passado e revelou os jogadores em que se inspirou. "Claro que admirava imenso o Maradona, que foi uma verdadeira inspiração para mim. Mas também gostava bastante de ver o Aimar jogar quando ele 'explodiu'", disse ainda, revelando depois que foi Frank Rikjaard o técnico que mais o marcou."Aprendi sempre alguma coisa com todos os treinadores com os quais trabalhei, mas acabamos sempre por olhar para aquele que nos deu a primeira chance. Teve de mostrar confiança em mim para me colocar a treinar com a equipa principal e, depois, para me colocar em campo pela primeira vez", elogiou.A finalizar, Messi falou sobre a eventualidade de um dia jogar na Premier League, deixando claro que ficará no Barcelona... desde que os catalães o queiram. "Sempre disse que o Barcelona me deu tudo e fico no clube até quando me desejarem".