A imagem que desatou os rumores

A entrega da Bola de Ouro da 'France Football' está marcada para 7 de dezembro, mas nas redes sociais este sábado surgiu uma imagem que desatou uma loucura a nível de rumores. É que, ao contrário do esperado, segundo aquela publicação, a vitória no troféu da revista francesa irá para Lionel Messi e não para Cristiano Ronaldo...Na imagem partilhada é possível ver-se uma suposta capa da publicação gaulesa, com Messi em destaque e uma frase que diz tudo: "Lionel Messi sagrado". Naturalmente este 'leak' foi encarado por muitos como uma revelação e por outros como um 'fake'. Resta apenas esperar por dia 7 do próximo mês para perceber qual a veracidade desta publicação.Lembre-se que CR7 venceu o 'The Best' e é o grande favorito a vencer também a Bola de Ouro. Caso o consiga, o avançado português vencerá o referido troféu pela quinta vez.

