Mesut Özil pode sair do Arsenal no final desta época. O contrato do médio termina em junho do próximo ano, pelo que poderá começar a negociar com qualquer outro clube a partir de janeiro. E, segundo a imprensa inglesa, o alemão já colocou as principais condições para renovar o vínculo com o clube londrino.Mais do que aumentar o ordenado, a exigência mais curiosa é o número 10 (com o qual joga na seleção alemã), que pertence atualmente a Jack Wilshere.O chileno Alexis Sánchez é outro jogador do Arsenal que está igualmente em final de contrato e que o conjunto orientado por Arsène Wenger procura segurar.