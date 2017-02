Autor da jogada que valeu o quarto e último golo do Paris SG diante do Barcelona - numa vitória dos franceses por 4-0 -, o lateral Thomas Meunier mostrou-se surpreendido pela forma como, nesse lance, conseguiu avançar sem qualquer problema pelo meio terreno contrário, antes de servir Edinson Cavani para o tiro certeiro."[A passividade do Barcelona] surpreendeu-me. Por exemplo, a jogada em que dei a assistência ao Cavani, corri 50 metros sozinho e só me perguntava como aquilo era possível...", atirou o belga, citado pelo 'L'Equipe'.

Autor: Fábio Lima